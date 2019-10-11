مصدر لـCNN: سقوط قذائف مدفعية تركية قرب قوات أمريكية شمال سوريا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشف مصدر أمريكي مسؤول، في تصريحات لـCNN، الجمعة، أن قذائف مدفعية تركية سقطت بالقرب من موقع قوات أمريكي خاصة، الجمعة، في منطقة قريبة من مدينة كوباني (عين العرب) شمال سوريا.

وقال المصدر، الذي اطلع على التقييم الأولي للحادث، إن قذائف المدفعية سقطت على بعد عدة مئات من الأمتار من مكان وجود قوات العمليات الخاصة الأمريكية. وأضاف أنه لا توجد إصابات أمريكية في التقارير الأولية، ولا توجد إشارة حاليا على أن ذلك كان متعمدا.

وكان مسؤول عسكري أمريكي قال، لـCNN، في وقت سابق الجمعة، إن الولايات المتحدة قد شاركت تركيا قائمة بمواقع "عدم الضرب"، والتي لا تقتصر فقط على أماكن وجود القوات الأمريكية بل تشمل مناطق كردية، بما في ذلك السجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

ووقع الحادث بعد ساعات قليلة من تصريح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بأن الولايات المتحدة ستظل تركز على سلامة رجالها ونسائها بالزي العسكري. كما حذرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تركيا من أن التحركات التركية في شمال سوريا قد تضر بالقوات الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا بعد اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وذلك قبيل إعلان الأخير عن بدء عملية عسكرية باسم "نبع السلام" في شمال شرق سوريا، وهو ما اعتبره أكراد سوريا "خيانة" من الولايات المتحدة التي وقفوا معها في الحرب ضد "داعش".