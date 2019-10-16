وزير الخارجية الإيراني ينفي زيارة شقيق ولي عهد أبوظبي لبلاده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد وزير الخارجية الإيراني على سؤال حول زيارة شقيق ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد إلى إيران، نافيا الأمر.

وقال ظريف في معرض رده على سؤال حول القضية، إنه حقق في هذا الموضوع وتبين أن هذه الأنباء غير صحيحة، وفقا لما ذكرته وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية.

وبشأن استهداف ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر، أكد وزير الخارجية الإيراني أن المعلومات تشير إلى أن أكثر من دولة تورطت في هذا الهجوم دون أن يسمها.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لن تتهم دولة بعينها دون التوصل إلى استنتاجات "قاطعة"، وفقا للوكالة الإيرانية.

وكانت قد تعرضت ناقلة النفط الإيرانية "Sabbiti" لهجوم بصاروخين خلال وجودها في البحر الأحمر قرب سواحل مدينة جدة السعودية، ونفت المملكة أي دور لها في هذه العملية.