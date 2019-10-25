دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال بسام إسحاق، ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن لدى المجلس وثائق ومقاطع فيديو توثق ارتكاب مقاتلين موالين لتركيا في سوريا لـ"جرائم حرب".

جاء ذلك في مقابلة لإسحاق مع الزميلة بيكي اندرسون لـCNN حيث قال: "لدينا وثائق ومقاطع فيديو، وهؤلاء الذين ارتكبوها (جرائم الحرب) قاموا بعرضها على الأنترنت في الحقيقة، وعليه بالتأكيد كانت هناك جرائم حرب والولايات المتحدة الأمريكية تعلم ذلك".

وتابع قائلا: "الأمر وكأنه يهزمون داعش من ناحية، ومن ناحية أخرى يتركون للعودة مجددا، تركيا لا تحافظ على التزامها وما وعدت به مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، عندما كان في أنقرة هناك انتهاكات إنسانية ضد كل السوريين وبالتحديد ضد الأقليات الدينية.."

ويذكر أن العديد من مقاطع الفيديو تُظهر الفظائع التي يُزعم أن القوات التي تدعمها تركيا ارتكبتها في سوريا، ضد الأكراد والمدنيين، وهو ما تطرق له وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر قبل أيام محذرا الحكومة التركية من إمكانية اتهامها بارتكاب جرائم حرب محملا إياها مسؤولية أعمال القتل والتعذيب.