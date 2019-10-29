وزيرالنقل المصري يعد بمحاسبة المتسبب في حادث قفز راكبي قطار أثناء سيره

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير النقل والمواصلات المصري كامل الوزير، إنه سيحاسب المتسبب في وفاة أحد ركاب القطارات في مصر، بعد سقوطه من القطار على خلفية مطالبة الموظف المسؤول بثمن التذكرة، وعند رفض الضحية لعدم قدرته على دفع ثمن التذكرة، طالبه الموظف المختص بمغادرة القطار أثناء سيره.

وتسبب الحادث في إصابة شخص آخر، رافق الضحية، على خلفية قفزه هو الآخر من القطار أثناء سيره في وجود الموظف المختص.

وأكد الوزير المصري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن موظف هيئة السكك الحديدية في مصر، "لم يدفع الراكبين من القطار"، وأنهما قفزا من القطار بكامل إرادتهما بعد مطالبتهما بثمن تذكرتي الركوب، مشيرًا إلى النيابة العامة في مصر تحقق في الحادث.

وأوضح وزير النقل والمواصلات في مصر، أنه لن يسمح بتكرار ما حدث، كما لم يسمح لأي من موظفي وزارته بإهانة أو التجاوز مع أي مواطن.

وتابع كامل الوزير، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، مساء الاثنين، أنه يتم تحرير محاضر للممتنعين عن دفع ثمن تذاكر القطارات، وتسليم الممتنعين للشرطة دون أي احتكاك بين الموظف المسؤول والراكب.

وأعرب وزير النقل والمواصلات المصري عن استنكاره لما قام به ضحيتي الحادث، حيث قررا ركوب قطار درجة أولى ممتازة أو فاخر، دون امتلاك مقابل تذاكر تلك القطارات.

وكانت النيابة العامة في مصر، وجهت تهمة القتل العمد إلى مشرف أحد القطارات "الإسكندرية - الأقصر"، بعد إجباره شابين على القفز من داخل القطار أثناء سيره، وذلك لعدم قدرتهما على سداد ثمن التذاكر، كما أمرت بحجز موظف التذاكر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال شهود عيان، إنه أثناء مرور رئيس القطار داخل العربات لفحص التذاكر، طالب شابين بدفع قيمة التذاكر وغرامة الركوب بدون حمل تذكرة وإلا النزول من القطار، وقام باصطحاب الشابين إلى باب العربة وأجبرهما على النزول من القطار أثناء سيره بسرعة عالية مما أدى إلى وفاة أحدهما، فيما توجه عدد من ركاب القطار وشهود العيان للإبلاغ عن الواقعة.