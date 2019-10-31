دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى يان كوبيش، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، الضوء على الأوضاع التي تشهدها لبنان والمظاهرات التي خرجت في مختلف المدن والمناطق، وموقف المسؤولين والزعماء في البلاد.

جاء ذلك في مقابلة لكوبش مع الزميلة بيكي اندرسون لـCNN حيث رد على سؤال "كيف يمكنه قراءة ما يدور بذهن الزعماء والنخبة السياسية في لبنان الآن"، قائلا: "يعلمون أن عودة الأوضاع لما كانت عليه في السابق غير ممكنة.."

وتابع قائلا: "يعلمون أيضا أن من المهم جدا المحافظة على الاستقرار الأساسي وسيادة القانون، وإن تطلب الأمر يعني هذا تشجيع مؤيديهم الابتعاد عن العنف، والعمل سريعا على تشكيل الحكومة الجديدة.."

أما فيما يتعلق بالتصريحات الأخيرة لحسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، وأنه وغن استمرت هذه المظاهرات فإنه قد يرسل مؤيديه إلى الشوارع وأن ذلك سيغير المعادلة، قال كوبش: "آمل أن لا يكون هذا ضروريا، واعتقد أننا سنرى الآن عمليات سريعة لتشكيل الحكومة، ومرة أخرى ليس فقط حكومة مقبولة لدى الطبقات السياسية لأن في النهاية عليك الحصول على الثقة من البرلمان، الثقة يجب أن تحصل من الشارع ومن الناس.."