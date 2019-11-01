ناشط سعودي ينتقد مستشارا شرعيا أثار جدلا حول "التعارف قبل الزواج"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجه خالد المريخي، الشاعر والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقادا للمستشار الشرعي، عبدالله آل معيوف والتصريحات الأخيرة التي أدلى بها عن أن "التعارف قبل الزواج مباح".

وقال المريخي في تغريدة على صفحته بتويتر: " ماكل لحيه لازم تمثل الدي.. بعض اللحا يكرم هل الدين عنها"، مستشهدا بمقطع فيديو من مقابلة آل معيوف على قناة روتانا خليجية حيث أدلى بتصريحاته عن التعارف.

من جهته رد آل معيوف على التغريدة قائلا: "تقدمت صباح هذا اليوم بتحرير محضر لدى الشرطة ضد صاحب هذه التغريدة لإثبات واقعة انتهاك نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والتعدي على الحقوق الخاصة التي حفظها النظام، وتم إحالة القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، وستأخذ العدالة مجراها".

وكان آل معيوف قد قال في مقابلته: " التعارف نعم هناك محاذير شرعية، لكل أمة قيم وأخلاق ودين وعادات تختلف عن الأمة الأخرى ولذلك الغرب قد تكون له طريقة تعارف تختلف عن طريقة تعارف المسلمين، هناك محاذير شرعية إذا اجتنبت هذه المحاذير فبأي وجه تمنع أنت هذا التعارف؟ مثلا إذا اجتنبت الخلوة واجتنبت المرأة إظهار المفاتن واللباس غير المحتشم وكانت في لباسها محتشمة وتجنبوا الخلوة وتجنبوا الكلام الفاحش ولين القول، إذا اجتنبت هذه المحاذير التي جاءت النصوص بمنعها عند إذن ماهي حجتك في المنع؟ ما يبقى لك حجة.."