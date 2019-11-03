ماذا بعد مقتل البغدادي بالنسبة لأمريكا؟ رئيس CIA الأسبق يجيب CNN

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال الجنرال المتقاعد، ديفيد بيتريوس، الرئيس الأسبق لوكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" إن مكافحة الإرهاب لا يتثمل فقط في قتل أهداف ذات قيمة عالية وحسب.

وردا على سؤال حول إن كان مقتل أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش" يثبت أن أمريكا لا يتوجب عليها الانخراط عميقا في صراعات بعيدة؟ قال بيتريوس: "من بين الدروس العديدة التي تعلمانها في الحروب التي جاءت بعد 11 سبتمبر ضد المتشددين الإسلاميين، أحدها هو أنك لا تستطيع مكافحة الإرهاب مثل القاعدة والدولة الإسلامية فقط عبر عمليات لقوات مكافحة الإرهاب.."

وتابع قائلا في مقابلة مع الزميل فريد زكريا لـCNN: "نعم هذه (العمليات) ضرورية، ونعم يجب عليك تنفيذ غارات بطائرات مسيرة وضربات لقوات دلتا خصوصا ضد أهداف ذات قيمة عالية ودعم شركاءنا على الأرض ولكن هذا ليس كافيا، هذا يمكنه التوصل إلى تحسين في الأوضاع الأمنية فقط.."

وتابع قائلا: "رأينا ما يحدث إذا انسحبنا من مناطق كتلك قبل التأكد بصورة جيدة من أن الظروف تسمح بذلك، وكما كان يقول السفير رايان كروكر بأنه يمكنك مغادرة مسرح الافلام ولكن الفيلم مستمر بالعرض".