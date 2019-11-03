دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم جبران باسيل وزير خارجية حكومة تسيير الأعمال اللبنانية، الأحد، اعتذاره إلى أمه بسبب ما طالها من سباب ضمن بعض الهتافات المسيئة له التي انتشرت في مظاهرات لبنان خلال الأيام الماضية.

وخلال كلمته أمام أنصار "التيار الوطني الحر" الذي يتزعمه، هتف الحضور بالعامية: "هيلا هيلا هيلا هوو.. جبران باسيل منحبو"، وكان جزء من هذا الهتاف يستخدمه بعض المتظاهرين المعارضين في الإساءة إلى باسيل ووالدته.

ووسط هتاف أنصاره، رد باسيل على أنصاره ملوحا بيديه على شكل قلب، قبل أن يوجه حديثه لوالدته قائلا: "أعتذر منك لأنه بسببي طالك الأذى، وأنت ليس ذنبك، لكن أنتِ يا ماما علمتني حب لبنان، وأن كرامتي الشخصية ليست أهم من كرامة وطني".

وبعد كلمته، وجه باسيل الشكر إلى الشباب والفتيات الذين تجمعوا خلال إلقاء كلمته أمام قصر بعبدا "دون شتيمة أو أي تصادم"، على حد تعبيره.