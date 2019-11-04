عقوبات أمريكية جديدة على مسؤولين إيرانيين من بينهم نجل خامنئي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، فرض عقوبات اقتصادية جديدة على 9 أشخاص وكيانات مقربة من المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ40 لاقتحام السفارة الأمريكية في طهران.

وضمت القائمة المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية، مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى للثورة، علي خامنئي، وأيضاً عدد من مستشاريه العسكريين ونوابه الذين يشغلون مناصب عليا في البلاد.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان، إن "هذا الإجراء يحدّ أكثر فأكثر من قدرة المرشد الأعلى على تنفيذ سياسة الإرهاب والقمع التي ينتهجها"، معتبرًا أن هذا الإجراء يهدف إلى "منع تدفق الأموال إلى شبكة الظل من مستشاري علي خامنئي في الشؤون العسكرية والخارجية الذين ظلوا طوال عقود يضطهدون الشعب الإيراني، ويصدرون الإرهاب، ويطورون سياسات مزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء العالم".

وأشار وزير الخزانة الأمريكي إلى أن العقوبات تتزامن مع ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية في طهران قبل 40 عاما، فيما بات يعرف بأزمة الرهائن والتي استمرت 444 يوما.