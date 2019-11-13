أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أنه ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، ناقشا توسيع التبادل التجاري بينهما، خلال زيارة الأخير إلى واشنطن، وأشار إلى أنه يرى أن بلاده يمكن أن تبرم صفقات تجارية تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار مع أنقرة.

وقال ترامب في حديث للصحفيين برفقة أردوغان من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض: "نحن نناقش صفقة تجارية، حجم تجارتنا مع تركيا ضئيل نسبيا، لديهم منتجات رائعة، ولدينا المنتجات الأفضل في العالم، وبكل صراحة نود أن نوسع علاقاتنا التجارية بشكل كبير".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "أعتقد أن بإمكاننا أن نصل إلى تبادل تجاري بقيمة 100 مليار دولار، فقيمة تبادلنا التجاري مع تركيا 20 مليار دولار حاليا".

وفي سياق متصل، قال ترامب إنه سيناقش قضية إبرام تركيا صفقة منظومة صواريخ الـS-400 الروسية، إلى جانب صفقة مقاتلات F-35 الأمريكية، مع أردوغان، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل حول ذلك.

وبشأن مقتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، ادعى الرئيس الأمريكي أن الأول قُتل الأسبوع الماضي، رغم أن عملية قتله تمت في 26 أكتوبر/تشرين أول، وأشار إلى أن الرجل الثالث في داعش "يهرب كي يحمي حياته".

وأشاد ترامب بالجهود التركية في محاربة داعش بعد انسحاب أمريكا من مناطق سيطرة القوات الكردية شمال شرق سوريا، مشيرا إلى أن أنقرة ألقت القبض على أكثر من 100 مقاتل من التنظيم مؤخرا.

وبما يخص الحدود السورية مع تركيا، ذكر الرئيس الأمريكي أن عملية حماية الحدود تسير بشكل جيد، منوها إلى أن وقف إطلاق النار يطبق بشكل كامل، ولافتا إلى أن واشنطن تتواصل مع القوات الكردية التي عبرت عن رضاها عن الوضع الراهن.

من جانبه، لم يتحدث أردوغان مطولا وقال إنه يفضل الحديث خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده في البيت الأبيض في وقت لاحق من اليوم.