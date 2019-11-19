منظمة العفو الدولية: مقتل أكثر من 100 متظاهر في 21 مدينة إيرانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، مقتل أكثر من 100 متظاهر في 21 مدينة إيرانية، وذلك في ظل الاحتجاجات وأعمال العنف التي تشهدها إيران إثر قرار الحكومة برفع أسعار الوقود.

وقالت العفو الدولية، في بيان، إن 106 متظاهرين على الأقل قتلوا في 21 مدينة وفقا لتقارير تلقتها المنظمة، مضيفة أن مقاطع فيديو موثقة وروايات شهود عيان ومعلومات تم جمعها من نشطاء خارج إيران "تكشف عن نمط مرعب من القتل من قبل قوات الأمن الإيرانية".

وتابعت المنظمة بالقول إنها تعتقد أن "عدد القتلى أكثر من ذلك بكثير، وإن بعض التقارير تشير إلى مقتل ما يصل إلى 200 متظاهر"، متهمة المسؤولين الإيرانيين بـ"إعطاء الضوء الأخضر لقوات الأمن لسحق الاحتجاجات".

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "على السلطات الإيرانية إنهاء هذا القمع الوحشي والمميت على الفور، وأن تظهر الاحترام للأرواح البشرية".

وأضاف لوثر أن "وتيرة واستمرار استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين في هذه الاحتجاجات والاحتجاجات السابقة، فضلاً عن إفلات قوات الأمن التي تقتل المحتجين من العقاب، يثير مخاوف جدية من أن الاستخدام المتعمد المميت للأسلحة النارية لسحق الاحتجاجات أصبح سياسة دولة".