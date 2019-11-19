لحظة سقوط صاروخ من قطاع غزة في أحد الطرق بإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 4 صواريخ انطلقت من سوريا نحو شمال إسرائيل، الثلاثاء، دون أن تعلن دمشق مسؤوليتها عن إطلاقها.

وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "تم تحديد 4 مقذوفات انطلقت من سوريا نحو شمال إسرائيل".

وأضاف الجيش الإسرائيلي في تغريدته قائلا: "يمكن أن نؤكد أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية اعترضت الصواريخ الـ4 في السماء".

ولم يصدر أي تعليق من الحكومة السورية تعلن فيه مسؤوليتها عن هذه العملية.

من جانبه، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر إن صافرات الإنذار التي دوت في هضبة الجولان جاءت نتيجة إطلاق 4 صواريخ من منطقة سورية، لافتا إلى أن أيا منها لم يسقط داخل إسرائيل بعد اعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية.

بالمقابل، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أنه سُمع دوي انفجارات قرب مطار دمشق الدولي، الثلاثاء، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.