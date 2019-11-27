دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، الحكومة المصرية إلى احترام حرية الصحافة، وذلك بعد يومين من اقتحام قوات الأمن لمقر الموقع الإلكتروني الإخباري "مدى مصر"، وإطلاق سراح 3 صحفيين بعد احتجازهم لساعات.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي ”في إطار شراكتنا الاستراتيجية القديمة مع مصر، نواصل إثارة الأهمية الاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والحاجة لمجتمع مدني قوي"، مضيفًا "ندعو الحكومة المصرية إلى احترام حرية الصحافة والإفراج عن الصحفيين المحتجزين في غارة نهاية الأسبوع الماضي"، في إشارة إلى اقتحام قوات الأمن لمقر موقع مدى مصر، الأحد.

وكانت السلطات المصرية أطلقت سراح رئيسة تحرير الموقع لينا عطا الله وصحفيين اثنين آخرين، الأحد، بعد ساعات من احتجازهم على خلفية اقتحام قوات الأمن المصرية لمقر الموقع الإلكتروني.

وألقت السلطات الأمنية في مصر، القبض على أحد الصحفيين العاملين في الموقع شادي زلط، فجر السبت الماضي، من منزله، وأطلقت سراحه مساء الأحد في أعقاب حملة المداهمة الأمنية.

ولم توجه النيابة العامة في مصر أي اتهامات لصحفيي مدى مصر، خلال فترة احتجازهم، لكنها أصدرت بيانا قالت فيه إن تحريات جهاز الأمن الوطني أكدت أن الموقع أنشأته جماعة الإخوان المسلمين لنشر أخبار كاذبة وشائعات.