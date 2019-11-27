دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن عقوبات أمريكية جديدة قادمة ضد النظام الإيراني، وذلك في إطار الإجراءات الأمريكية لمواجهة "حملة القمع العنيفة التي قام بها النظام ضد المتظاهرين في إيران"، على حد وصف بومبيو.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في تغريدة له على تويتر، الأربعاء، إن الخارجية الأمريكية تلقت نحو 20 ألف رسالة من الإيرانيين توثق قمع النظام الإيراني للاحتجاجات، وذلك على خلفية مطالبة بومبيو لـ"الشعب الإيراني" بإرسال أدلة حول قمح النظام الإيراني للمظاهرات.

وأشار بومبيو في تغريدته إلى العقوبات المفروضة على وزير الاتصالات الإيراني، في أعقاب قطع خدمات الإنترنت في إيران على إثر المظاهرات التي اجتاحت البلاد قبل أسابيع، ووصف وزير الخارجية الأمريكي، وزير الاتصالات الإيراني بـ"وزير التضليل".

وكتب بومبيو، في حسابه على تويتر، مصحوبًا بمقطع فيديو للاحتجاجات وتعامل قوات الأمن الإيرانية معها، "في الأسبوع الماضي، طلبت من الشعب الإيراني الشجاع أن يرسل لنا أدلة توثق حملة القمع العنيفة التي قام بها النظام ضد إيران. حتى الآن، تلقينا ما يقرب من 20000 رسالة. لقد اتخذت الولايات المتحدة بالفعل إجراءات ضد وزير التضليل الإيراني. المزيد من العقوبات قادمة".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، استمرار بلاده في فرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرًا إلى العقوبات المفروضة لأسبوع الماضي على وزير الاتصالات الإيراني.

وقال بومبيو في المؤتمر الصحفي، إن "الشعب الإيراني الشجاع الذي يرفض التزام الصمت بعد 40 عامًا من الانتهاكات التي ارتكبها النظام الحاكم، أقول ببساطة: الولايات المتحدة تسمعك. نحن ندعمك وسنستمر في الوقوف معكم في نضالكم من أجل مستقبل أكثر إشراقًا لشعبكم ولأمتكم العظيمة"، بحسب تعبيره.

وكانت العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى، شهدت احتجاجات غير مسبوقة ضد قرارات حكومية بزيادة أسعار المحروقات، قبل أسابيع.