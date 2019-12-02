بعد لقاء محمد بن سلمان.. بومبيو يلتقي محمد بن زايد في أبوظبي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر وزير الخارجية الإماراتية، الشيخ عبدالله بن زايد، الإثنين، مقطع فيديو يُظهر زيارة ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، لطفلة إماراتية حاولت أن تسلم عليه خلال استقباله ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لكنه لم ينتبه لها.

وظهر في المقطع الذي نشره الشيخ عبدالله بن زايد، الطفلة وهي تمد يدها لمصافحة الشيخ محمد بن زايد، أثناء مروره رفقة ولي العهد السعودي خلال مراسم الاستقبال التي أقيمت في العاصمة الإماراتية، أبوظبي.

ولم ينتبه ولي عهد أبوظبي للفتاة بينما كان قد صافح جميع الأطفال الآخرين، ليقوم بزيارة لها بعد أن لاحظ ما جرى لاحقا.

وأجرى الشيخ محمد بن زايد زيارة لمنزل ذوي الطفلة وقام بتقبيل رأسها ويدها، وتبادل الحديث معها ومع ذويها، حسبما يظهر في المقطع.

وكان قد استقبل ولي عهد أبوظبي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، في زيارة استغرقت 5 أيام، ترأس خلالها الوفد السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وحضر ختام منافسات الفورمولا 1.

وأجرى ولي العهد السعودي عدة لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى في الإمارات وأكد خلال هذه اللقاءات على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.