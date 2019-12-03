ماذا قال روحاني خلال لقائه بن علوي عن "استئناف العلاقات مع السعودية"؟

روحاني: سننتج ونخزن الأسلحة التي نحتاجها ولن نناقش ذلك مع أحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الثلاثاء، أن بلاده مستعدة لاستئناف العلاقات مع السعودية وتنميتها مع بقية دول الجوار، مشددا على ضرورة وقف الحرب في اليمن، وذلك خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية العُماني، يوسف بن علوي.

وقال روحاني إن إيران لا تمانع "استئناف العلاقات مع السعودية" وتنميتها مع بقية دول الجوار، لافتا إلى ضرورة تكاتف كافة القوى لحفظ الأمن والسلام في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وشدد الرئيس الإيراني على أهمية وقوف جميع دول المنطقة معا لوقف الصراع في اليمن بوتيرة أسرع وإحلال السلام من خلال مفاوضات بين الأطراف اليمنية.

ورأى روجاني أن الحرب في اليمن لم تسفر سوى عن "الخراب والدمار والعداء والحقد في قلوب الشعبين"، إلى جانب تهديد سيادة ووحدة الأراضي اليمنية.

وهاجم الرئيس الإيراني أمريكا وأوروبا مشيرا إلى أنها لا ترغب بأن يحل السلام في اليمن كي تواصل بيع أسلحتها للأطراف المتنازعة، وطالب المسؤولين السعوديين بتغيير سياساتهم بعد أن قال إن سياسات المملكة لم تحقق مكاسب في سوريا والعراق ولبنان.

ويُجري بن علوي زيارة إلى العاصمة الإيرانية، طهران، منذ يومين، التقى خلالها وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، وقد أكد الأخير أن بلاده جادة في الحوار مع دول الخليج.