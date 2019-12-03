ترامب: النظام الإيراني ربما قتل الآلاف من شعبه "ولهذا قطعوا الإنترنت"

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، قبيل اجتماع قادة الناتو في لندن إن "إيران تقتل ربما الآلاف والآلاف من الناس الآن ونحن نتكلم"، مضيفاً أنه "لهذا السبب قطعوا الإنترنت".

واعتبر الرئيس الأمريكي في حديث للصحفيين، أنه "لهذا السبب قاموا بقطع الاتصال بالإنترنت حتى لا يتمكن الناس من رؤية ما يجري، ولكن الآلاف من الأشخاص يتعرضون للقتل في إيران في الوقت الحالي. وبصراحة، لا أعرف كيف تصلون هناك، ولا أعرف كيف تقومون بعملكم، ولكن يجب على الصحافة أن تدخل إلى هناك وترى ما يجري".

ورفض الرئيس الأمريكي التعليق عما قد تقوم به الولايات المتحدة حيال التقارير التي تتحدث عن مئات القتلى في الاحتجاجات في إيران. وقال ترامب إنها "ليست فقط أرقاماً صغيرة، لكن الأعداد كبيرة، وهي سيئة حقا، أعداد كبيرة حقاً".

وعندما سئل ترامب عما إذا كان هناك أي أمر قد تقوم به الولايات المتحدة بشأن إيران ، قال "لا أود قول شيء الآن، لكنني أعتقد أنه أمر فظيع وأعتقد أن العالم يجب أن يراقب، غير أن الكثير من الناس يتعرضون للقتل. يُقتل الكثير من الناس في إيران حالياً لتظاهرهم. لمجرد أنهم يتظاهرون. إنه أمر فظيع".