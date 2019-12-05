تقارير استخباراتية عن نقل إيران صواريخ بالستية قصيرة المدى إلى العراق

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تمكنت وكالات استخبارات أمريكية إلى جانب وزارة الدفاع أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" من تقفي مسار عدد من الصواريخ البالستية قصيرة المدى من إيران إلى العراق، وفقا لمسؤول أمريكي مطلع على الأمر.

وأكد المسؤول الأمريكي أنه وفي الوقت الذي قد تصنف فيه بعض هذه الصواريخ بـ"البالستية"، إلا أن مداها قصير جدا، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

مسؤولون عسكريون أمريكيون أوضحوا أن المخاوف تكمن في أن نقل هذه الأسلحة قد يكون إلى مناطق توجد فيها قوات أمريكية وقد تستخدمها ميليشيات موالية لإيران ضد هذه القوات، لافتين في الوقت ذاته إلى أنه من المستبعد دخول إيران بحرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أول من نشر تقريرا عن نقل صواريخ إلى العراق، في خبر جاء بعد يوم واحد على تقرير لـCNN أن تقارير استخباراتية جديدة تبرز خطرا إيرانيا محتملا ضد قوات ومصالح أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.