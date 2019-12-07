نشر السبت ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، من الشعب السوري أن يشكره ويطلب منه الخروج من بلاده ليقوم بذلك.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية: "لن نخرج من سوريا قبل أن تخرج الدول الأخرى ويطلب منا الشعب السوري ذلك شاكرا".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن شنت القوات التركية مدعومة بعناصر مما يٌعرف بـ"الجيش السوري الوطني" هجوما على مناطق شمال شرق سوريا لإخراج الفصائل المسلحة الكردية منها، في ما يُعرف بعملية "نبع السلام".

وحصدت هذه العملية مئات الأرواح وأسفرت عن سقوط آلاف الضحايا بين قتيل ومصاب، وسط إدانات دولية ومطالبات لتركيا بوقف هجومها على سوريا، دون أن تلقى هذه المطالب استجابة من أنقرة.

ووقع أردوغان مذكرة تفاهم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يقضي بانسحاب القوات الكدرية من مناطقهم شمال شرق سوريا، على أن تسير كل من أنقرة وموسكو دوريات مشتركة وتشرف روسيا على عملية خروج الأكراد من هذه المناطق.

وأصر الرئيس التركي في مناسبات عدة على أن العملية العسكرية التي تشنها أنقرة على سوريا شرعية ولا تهدف إلا لحماية الحدود التركية ممن يصفهم أردوغان بـ"الإرهابيين" من وحدات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية.