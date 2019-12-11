إيران تعلق على بيان "قمة الرياض": تكرار المزاعم نتيجة ضغط سياسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أدانت إيران البيان الختامي لأعمال الدورة الـ40 لمجلس التعاون الخليجي والتي أقيمت في العاصمة السعودية، الرياض، مشيرة إلى أن بعض الدول تحول دون تطوير "التعاون متعدد الجوانب" نتيجة ضغوط سياسية معينة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن " تكرار المزاعم التي لا أساس لها في البيان هو نتيجة الضغط السياسي لقلة من أعضاء هذا المجلس الذين تركزت جميع جهودهم خلال العقود الماضية للحيلولة دون تطوير التعاون متعدد الجوانب"، وفقا لوكالة فارس شبه الرسمية الإيرانية.

وأضاف موسوي قائلا: "ان قلة من أعضاء هذا المجلس على استعداد لمواصلة سياساتهم غير الحكيمة للقضاء على فرص التعاون التي قدمتها إيران بهدف تحقيق الامن والاستقرار الاقليميين، ومن الاجدر بالدول الاخرى في المنطقة ان لا تسمح لتلك الدول بمواصلة تلك السياسات"، حسبما نقلت فارس.

وتطرق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى المبادرات التي طرحتها بلاده ومنها من بينها معاهدة عدم الاعتداء ومنتدى الحوار الإقليمي وصلولا إلى مبادرة هرمز للسلام.