وزيرات 3 في الحكومة الكويتية الجديدة.. فما سيرهن الذاتية؟

نشر الثلاثاء ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – صدر مرسوم أميري في الكويت، الثلاثاء، بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الصباح، وتضمنت مشاركة نسائية ممثلة بثلاث وزيرات، نستعرض السيرة الذاتية للنساء اللائي تولين الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.

وزيرة المالية

تم تعيين مريم عقيل وزيرة للمالية في الحكومة الجديدة ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة، وذلك بعد أن كانت قد تولت وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية ووزارة المالية بالوكالة في الحكومة التي شُكلت في ديسمبر/كانون أول من عام 2017.

وُلدت عقيل عام 1968 وحصلت على درجة البكالوريوس في مجال المحاسبة من جامعة الكويت عام 1989، وشغلت العديد من المناصب مثل مدير مكتب الرقابة المالية للهيئات الملحقة بوزارة المالية، إلى جانب منصب رئيس جهاز المراقبين الماليين.

وزيرة الأشغال العامة

تولت رنا الفارس حقيبة الأشغال العامة إلى جانب وزارة الدولة لشؤون الإسكان، وقد حصلت على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة جنوب كاليفورنيا في أمريكا عام 2004 كما نالت درجة الدكتوراه في مجال الهندسة الجيوتقنية من الجامعة نفسها.

عُينت الفارس نائبا لرئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة عام 2017، إلى جانب منصب الوكيل المساعد للمتابعة الحكومية في جهاز متابعة الأداء الحكومي، كما شغلت عدة مناصب في المجال الأكاديمي.

وزيرة الشؤون الاجتماعية

تم تعيين غدير أسيري وزيرة للشؤون الاجتماعية، وقد تخرجت من جامعة الكويت بدرجة البكالوريوس في مجال الفلسفة من جامعة الكويت، وحصلت على الماجستير من أمريكا بتخصص قانون السياسة الاجتماعية إلى جانب شهادة الدكتوراه في القانون والسياسة الاجتماعية من بريطانيا.

وعملت أسيري في مكتب الإنماء الاجتماعي التابع للديوان الأميري في الكويت، كما أنه أستاذ مساعد في كلية القانون الكويتية العالمية.