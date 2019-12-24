نائب مصرية أطلقت النار من شرفة منزلها: "مستعدة لتسليم سلاحي"

نشر الثلاثاء ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعترفت النائبة البرلمانية المصرية، نوسيلة إسماعيل، الثلاثاء، أنها ارتكبت خطأ بإطلاق النار في خطبة ابنتها، وعبرت عن اعتذارها واستعدادها لتسليم السلاح بنفسها لمديرية الشرطة.

وقالت إسماعيل في حوار مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي المصري، أحمد موسى، إنها تعتذر على ارتكابها هذا الخطأ، لافتة إلى أن استغلال التصرف الذي قامت به لاستخدام السلاح في جرائم أمر "غير منطقي".

وأكدت النائبة المصرية أنها لن تمانع سحب سلاحها جراء هذا التصرف وأعربت عن استعدادها للذهاب بنفسها إلى مديرية الشرطة وتسليم السلاح الذي حازته.

وبررت إسماعيل ما قامت به بـ"الفرحة الزائدة" نتيجة خطبة ابنتها، لكنها أشارت إلى أن ما حدث كان مجرد "خطأ غير مقصود" وليست جريمة، على حد تعبيرها.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر النائبة فيه وهي تطلق النار من شرفة منزلها بمناسبة خطبة ابنتها، ما أثار موجة من الانتقادات.

وفيما يلي نستعرض بعض التغريدات حول هذا التصرف: