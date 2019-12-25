بالصور.. الآلاف يشاركون في جنازة رئيس أركان الجيش الجزائري

نشر الأربعاء ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2019

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك آلاف الجزائريين، في تشييع جنازة قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح في العاصمة، الأربعاء.

وتوفي صالح، الذي قاد البلاد خلال الفترة الانتقالية، الاثنين الماضي، بعد إصابته بنوبة قلبية، عن 79 عامًا.

وكان صالح، عبر عن تأييده عزل الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل نيسان الماضي، على خلفية احتجاجات جماهيرية طالبت الرئيس الذي كان يحكم البلاد لنحو 20 عامًا.

وقبل أقل من أسبوعين من وفاته، اُنتخب عبد المجيد تبون، رئيسًا للبلاد، وسط موجة كبيرة من الاحتجاجات، ودعوة للمقاطعة من القوى السياسية المحركة للاحتجاجات التي بدأت في فبراير شباط الماضي.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعلن حالة الحداد الوطني في البلاد، لمدة 3 أيام، و7 أيام للمؤسسات العسكرية.

وعين الرئيس الجزائري، اللواء سعيد شنقريحة، رئيسًا لأركان الجيش بالإنابة، خلفًا لأحمد قايد صالح.