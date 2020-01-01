بغداد، العراق (CNN)—أطلقت قوات أمن في السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية، بغداد، الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على محتجين حاولوا تسلق الحائط الخارجي للمجمع الذي تقبع فيه السفارة وفقا لشاهد عيان بتصريح لـCNN.

ووفقا لشاهد العيان فإن محتجين كانوا يرمون الحجارة صوب المبنى وحاولوا إشعال الحائط الخارجي بالإضافة إلى مهاجمة غرفة أمنية على المدخل الرئيسي للمجمع.

ورد علي خامنئي، المرشد الأعلى بإيران، الأربعاء، على تصريحات المسؤولين الأمريكيين وفي مقدمتهم وزير الخارجية، مايك بومبيو بأن الأسباب وراء غضب العراقيين هو إيران واصفا ذلك بـ"السذاجة والوقاحة".

وأضاف خامنئي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "انظروا ماذا يفعلون (الاميركيون) في العراق وسوريا. إنهم ينتقمون من الحشد الشعبي لأنه قضى على تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف: "إنني، والحكومة والشعب الإيراني ندين بشدة هذا التصرف الاميركي الخبيث في العراق. الأمريكيون يثأرون لصنيعتهم داعش من الحشد الشعبي الذي شل داعش بتدخله وأستأصله".

وتابع خامنئي قائلا: "لقد ارتكبتم أيها الأمريكيون الجرائم ومارستم القتل في أفغانستان والعراق، الشعوب في سوريا والعراق وأفغانستان مستاءة من الأمريكيين وهذا الاستياء سوف يتجلى في مكان ما وهو نتيجة طبيعية للإجراءات السياسية والأمنية الأمريكية في المنطقة".

ولفت المرشد الأعلى بإيران إلى أنه "عندما تتخذ الجمهورية الإسلامية قراراً بمعارضة ومحاربة أي دولة، ستفعل ذلك جهارا.. نحن نتمسك بشدة بمصالح البلد وعزة وتقدم وعظمة الشعب الإيراني وسوف نواجه -دون تحفظ- كل من يهدد هذه التوليفة ونسدد ضربتنا إليه".