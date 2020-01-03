الصور الأولى بعد قتل اللواء قاسم سليماني بضربة أمريكية في مطار بغداد

الحرس الثوري الإيراني.. مقاتلون من أجل الحرية أو إرهابيون؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" قتل الجيش الأمريكي للواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

الحشد الشعبي في العراق، نشر بتغريدة أعلن فيها مقتل نائب رئيسه في الهجوم ذاته، حيث قال: "اعلام الحشد الشعبي يؤكد استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الحاج ابومهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة امريكية استهدفت عجلتهم على طريق مطار بغداد الدولي".

ووفقا لبيان البنتاغون فإن "الجنرال سليماني كان منخرطا بصورة نشطة بتطوير خطط لمحاجمة دبلوماسيين وجنود أمريكيين في العراق والمنطقة، الجنرال سليماني وفيلق القدس مسؤولان عن مقتل مئات الأمريكيين وقوات التحالف وجرح الآلاف الآخرين.."

وأردف البنتاغون في بيانه: "الجنرال قاسم سليماني وافق على الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في العراق هذا الأسبوع.. الضربة كانت تهدف لردع أي خطط هجوم مستقبلية لإيران.. الولايات المتحدة الامريكية ستستمر باتخاذ كل الخطوات الضرورية لحماية مواطنيها ومصالحها أينما كانت حول العالم."

ويذكر أنه وفي 8 أبريل/ نيسان، صنفت أمريكا الحرس الثوري كنظمة إرهابية، إذ قال وزير خارجية أمريكا، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي: أعلن عن نيتنا بتصنيف الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، بما في ذلك فيلق القدس، كمنظمة إرهابي خارجية وفقاً للمادة 219 من قانون الهجرة والتوطين.