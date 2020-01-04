نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال ماجد تاخت رافانشي، سفير إيران في الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت حربا بقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مؤكدا على أن بلاده "ستثأر".

جاء ذلك في مقابلة للسفير الإيراني مع الزميلة إيرين بيرنيت على CNN حيث قال: "الولايات المتحدة بدأت حربا ضد إيران ليس فقط بشكل اقتصادي ولكن إلى ما أبعد من ذلك عبر اغتيال واحد من أرفع جنرالاتنا، الشعب في إيران والمنطقة حزين، لا يمكننا فقط غلق أعيننا على ما حدث الليلة الماضية بالتأكيد سيكون هناك ثأر، وثأر قاس وستتصرف إيران كما تراه والمكان والزمان سيتم تحديده من قبل إيران".

وردا على طبيعة الرد التي ستتخذه إيران، قال السفير: "لست في موقع للخوض في تفاصيل ما سيحدث عندما نقوم بالثأر، ولكن ما يمكنني قوله هو أنه وباستهداف واحد من أرفع جنرالاتنا بصورة تخالف واجبات أمريكا أمام العالم باستخدام المجال الجوي لدولة مستقلة، العراق، دولة ذات سيادة وأدان ذلك رئيس الوزراء في هذه الدولة، فإن عليهم (أمريكا) توقع أي شيء في رد على هذا العدوان".

ويذكر أن المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، هدد بـ"رد قاس" على العملية الأمريكية التي استهدفت وقتلت اللواء قاسم سليماني، وأبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق، في بيان، الجمعة.