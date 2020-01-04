مسؤول أمريكي يوضح رأي فريق ترامب للأمن القومي قبل قتل قاسم سليماني

نشر السبت ، 04 يناير / كانون الثاني 2020

تعرف على الحرس الثوري الإيراني.. ما دور فيلق القدس؟

نتنياهو: سليماني كان يخطط لمزيد من الهجمات في الشرق الأوسط

بومبيو: العالم أصبح أكثر أمانًا بعد مقتل سليماني

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن قرار توجه ضربة ضد اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في العراق جاء بـ"إجماع فريق ترامب للأمن القومي".

وأوضح المسؤول في تصريحات الجمعة: "يمكنني القول بأنه كان هناك إجماع بأن خطر عدم القيام بأي شيء غير مقبول بالاستناد إلى الاستخبارات والدور الذي يؤديه قاسم سليماني.. هو (قاسم سليماني) شخص يتوجب عليك التعاطي معه بجدية".

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة الأمريكية احتاجت لرد قوي لأن "الضعف يجذب المزيد من العدائية والتردد يجذب المزيد من العدائية.. نحن نتحدث بلغة يفهمها النظام (الإيراني)".

وأكد المسؤول الأمريكي على أنه وبمقتل سليماني "سيكون من الصعب جدا للوكلاء التنظيم بالصورة والقوة والفعالية التي كانوا عليها تحت سليماني".