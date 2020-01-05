طهران، إيران (CNN)—قال حسن دهقان، المستشار العسكري للمرشد الأعلى بإيران، إن رد بلاده على مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني سيكون عسكريا بالتأكيد وأنه سيكون ضد مواقع عسكرية.

جاء ذلك في مقابلة حصرية لدهقان مع الزميل فريدريك بلايتن لـCNN من طهران، حيث قال: "دعي أقول لك أمرا واحدا، قيادتنا أعلنت رسميا أننا لم نسعى أبدا للحرب ولن نسعى لها، الأمريكيون هم من بدأ الحرب وعليه عليهم قبول ردود الفعل المناسبة على أعمالهم".

وتابع قائلا: "الأمر الوحيد الذي يمكنه انهاء هذه المرحلة من الحرب هو أن يتلقى الأمريكيون ضربة مساوية للضربة التي قاموا بها وبعدها عليهم ألا يسعوا إلى تجديد الدورة".

وفي تعليق على تغريدة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وما قالة عن تحديد 52 هدفا في إيران إن أقدمت الأخيرة على أي عمل ضد أمريكيين أو مصالح أمريكية، قال دهقان إنها "سخيفة وغريبة"، لافتا على أن ترامب "لا يعرف القانون الدولي ولا يعترف بقوانين الأمم المتحدة".