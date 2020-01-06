نشر الأحد ، 05 يناير / كانون الثاني 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تغريداته عبر تويتر ستصبح بمثابة إخطار للكونغرس حال قامت إيران بأي ضربات ضد أهداف أمريكية.

وقال ترامب عبر تويتر، مساء الأحد: "ستكون هذه النشرات الإعلامية بمثابة إخطار إلى الكونغرس بأنه إذا قامت إيران بضرب أي شخص أو هدف أمريكي، فإن الولايات المتحدة ستضرب بسرعة وبقوة كاملة، وربما بطريقة غير متناسبة. مثل هذا الإشعار القانوني غير مطلوب، ولكن مفترض مع ذلك!".

كانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قد قالت إن الضربة الجوية الأمريكية، التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، تم تنفيذها دون استشارة الكونغرس.

كما طالبت بيلوسي بإطلاع الكونغرس على ما وصفته بأنه "وضع خطير" للضربة، إضافة إلى الخطوات التالية التي تعتزم الإدارة الأمريكية اتخاذها، بما في ذلك التصاعد الكبير في نشر قوات إضافية في منطقة الشرق الأوسط مؤخرًا.

وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن إدارة ترامب ستواصل إطلاع الكونغرس على تطورات الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، قال اثنان من كبار المسؤولين الأمريكيين لـCNN، الأحد، إن هناك معارضة واسعة النطاق داخل الإدارة الأمريكية لاستهداف المواقع الثقافية في إيران، وذلك في حال إذا شنت واشنطن ضربات انتقامية ضد طهران.

يأتي هذا بعدما هدد ترامب قبل يوم بأن هذه المواقع من بين 52 موقعًا إيرانيًا تدرجها واشنطن كأهداف مُحتملة.