ترامب يفرض عقوبات جديدة على إيران.. ويؤكد: ندرس خيارات الرد

بعد هجمات إيران.. ماذا قال وزير الطاقة الإماراتي لـCNN؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدتين في العراق تضمان قوات أمريكية، وذلك خلال كلمة وجهها للأمريكيين الأربعاء.

وقال ترامب: "ستفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية إضافية على النظام الإيراني"، وأشار إلى أن إدارته ستواصل دراسة الخيارات الأخرى للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "هذه العقوبات القوية ستبقى حتى تغير إيران سلوكها"، وتابع قائلا: "خلال الأشهر الأخيرة وحدها، احتجزت إيران سفنا في المياه الدولية، وشنت هجوما غير مبرر على السعودية وأسقطت طائرتين مسيرتين أمريكيتين".

وبما يخص الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، على قاعدتي عين الأسد وأربيل في العراق، قال ترامب: "على الأمريكيين أن يكونوا سعداء وممتنين، لم يصب أمريكيون بأذى في الهجوم الذي شنه النظام الإيراني الليلة الماضية".

وأردف الرئيس الأمريكي قائلا: "لم نعاني من سقوط ضحايا، جميع جنودنا آمنين وقد نجم ضرر طفيف"، وأشار إلى أن تخفيف حدة التوتر ممكن وشدد في الوقت نفسه على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

ووصف ترامب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بأحد أخطر الإرهابيين في العالم الذين تخلصت منهم واشنطن، مشيرا إلى أن الأخير كان يخطط لعمليات ضد الأمريكيين، دون أن يكشف عن تفاصيلها.