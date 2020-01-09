أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي مارك ميلي إن إيران قصدت قتل عناصر القوات الأمريكية في هجوم الصاروخي الباليستي على أماكن تمركزها في قاعدتين عسكريتين بالعراق.

وأوضح ميلي للصحفيين يوم الأربعاء: "أعتقد استنادًا إلى ما رأيته وما أعرف أن الهجوم كان الغرض منه التسبب في حدوث أضرار هيكلية في تدمير المركبات والمعدات والطائرات وقتل الأفراد، وهذا تقديري الشخصي الخاص".

وبتصريحات ميلي، فإنه يرسل رسالة مُختلفة مُفادها أن ما طرحه بعض مسؤولي الإدارة الأمريكية عبر CNN، الذين قالوا إن إيران كان يمكن أن توجه صواريخها إلى المناطق التي يتموضع فيها الأمريكيون، لكنها لم تفعل ذلك عن قصد.

وتساءل ميلي: "لماذا لم تكن هناك خسائر؟ في تقديري مما أعرفه الآن، أعتقد أن الأمر يتعلق أكثر بالأساليب الدفاعية التي استخدمتها قواتنا بدلاً من النية (الإيرانية)".

ورأى رئيس أركان الجيش الأمريكي أنه تم تجنب الإصابات، بسبب "الإنذار المبكر" وتطبيق العديد من التكتيكات و"الإجراءات الدفاعية". وأضاف: "لقد اتخذنا تدابير دفاعية كافية لعدم وقوع إصابات بين أفراد القوات الأمريكية أو أفراد التحالف أو المتعاقدين أو العراقيين".

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن نية طهران "لا يزال يتعين تحديدها".

وقال ميلي وإسبر إنه ليس لديهما علم بإذا ما كان العراق قد حذر أمريكا من الهجوم الإيراني قبل حدوثه. وقالا إنه تم تحذير العراقيين عندما اكتشفوا الهجوم.

وفي وقت سابق، ذكرت CNN نقلا عن مصدر دبلوماسي عربي قوله إن العراق أعطى تحذيرًا مُسبقا للولايات المتحدة "أي القواعد ستضرب"، بعد قيام المسؤولين الإيرانيين بنقل المعلومات، فيما ذكر رئيس الوزراء العراقى اليوم أن الأمريكيين خاطبوا حكومته لتحذير العراق من الضربات.

وفي وقت مبكر من صباح الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه قاعدتين عسكريتين عراقيتين في عين الأسد وإربيل، تضمان قوات أمريكية، وذلك ردًا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية، يوم الجمعة الماضي.

وهدد الحرس الثوري بمزيد من الضربات "الساحقة"، منها هجمات داخل أمريكا، إذا ردت واشنطن على ضربات إيران.

في المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض عقوبات جديدة على طهران، وذلك خلال كلمة وجهها للأمريكيين، الأربعاء.

وبشأن الهجوم الصاروخي للحرس الثوري الإيراني، قال ترامب: "على الأمريكيين أن يكونوا سعداء وممتنين، لم يصب أمريكيون بأذى في الهجوم الذي شنه النظام الإيراني الليلة الماضية".

ووصف ترامب سليماني، بأحد أخطر الإرهابيين في العالم الذين تخلصت منهم واشنطن، مشيرا إلى أن الأخير كان يخطط لعمليات ضد الأمريكيين، دون أن يكشف عن تفاصيلها.