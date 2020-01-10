أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— دعت إيران الولايات المتحدة لحضور التحقيقات في سقوط الطائرة الأوكرانية "باعتبارها موطن شركة بوينغ المُصنعة" للطائرة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء فارس.

وقال رئيس لجنة التحقيق الإيرانية في تحطم الطائرة الأوكرانية، حسن رضايفار، إن إيران قد دعت الولايات المتحدة "كمُصنعة لبوينج لتكون حاضرة"، تزامنا مع تحقيقات اللجنة في الحادث.

وقال وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إنه تم دعوة "بوينغ كممثلة (خلال التحقيقات) دون تأكُد مشاركتها".

وتحاول CNN التواصل مع شركة بوينغ لمعرفة ما إذا كانت إيران قد اتصلت بها، وللحصول أي تعليق منها في هذا الشأن.

ومن المحتمل أن يحتاج ممثلو بوينغ إلى إذن من حكومة الولايات المتحدة للسفر إلى إيران، بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

كانت الرحلة رقم PS752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية (UIA) قد سقطت بعد دقائق قليلة من إقلاعها، فجر الأربعاء، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها، البالغ عددهم 176 شخصًا، بمن فيهم العشرات من الإيرانيين والكنديين.

وتحطمت الطائرة بعد إقلاعها من مطار الخميني في طهران، بالتزامن مع إطلاق إيران هجمات صاروخية باتجاه قاعدتين عسكريتين تضمان قوات أمريكية في العراق.

وكانت طائرة بوينغ طراز 737-800 مُتجهة إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، حيث كان من المتوقع أن يقوم 138 راكبًا برحلة وصل إلى كندا. كما كان على متنها أوكرانيون وسويديون وأفغان وألمان وبريطانيون.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الخميس، إن المسؤولين الكنديين لديهم معلومات استخباراتية تؤكد أن طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية قد سقطت بفعل صاروخين روسيي الصنع من نوع SA - 15.

وأوضح ترودو أن المسؤولين حصلوا على المعلومات من مصادرهم الخاصة وحلفاء بلاده. وقال ترودو: "ربما كان هذا غير مقصود".

ودعا ترودو إلى إجراء تحقيق شامل حول سبب تحطم الطائرة.

وفي وقت سابق، شكك رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية في مزاعم الولايات المتحدة بأن إيران أسقطت بطريق الخطأ، طائرة ركاب أوكرانية تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها في طهران، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها وطاقمها البالغ عددهم 176 شخصًا.

وأكد علي عبد زاده رئيس هيئة الطيران المدني في إيران لـCNN، أنه "إذا أصاب صاروخ طائرة، فستسقط الطائرة بسقوط حر"، مضيفًا "على عكس الادعاء، بمجرد إقلاع الطائرة واصلت الطيران لمدة 5 دقائق، وحاول الطيار العودة إلى المطار لكنه فشل".

وكان عدد من المسؤولين الأمريكيين، قالوا لـCNN، إن الولايات المتحدة تعتقد أن "إيران أسقطت عن طريق الخطأ طائرة الركاب الأوكرانية"، والتي سقطت فجر الأربعاء، بعد إقلاعها من مطار الخميني في طهران.