بغداد، العراق (CNN)-- بدأت السلطات العراقية هذا الأسبوع تحقيقًا في الظروف المحيطة بالضربة الأمريكية، التي قتلت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي، الأسبوع الماضي، وفقًا لمصدرين على دراية مباشرة بالتحقيق.

وتحدث المصدران مع CNN بشرط عدم الكشف عن هويتهما، بسبب مخاوف أمنية.

ويتابع المحققون ما يشتبه في أنه "شبكة تجسس" يُعتقد أنها سربت معلومات وتفاصيل عن تحركات سليماني إلى أمريكا.

ويعتقد المحققون العراقيون أن المعلومات المشتبه في تسريبها كانت أساسية لعملية الولايات المتحدة، التي قتلت سليماني وأبو مهدي المهندس.

وركز التحقيق، الذي يرأسه فالح الفياض، مستشار الأمن القومي العراقي، على استجواب أفراد الأمن في مطار بغداد الدولي، حيث وقع الهجوم قربه، يوم الأربعاء الماضي.

وقال أحد المصدرين لـCNN: "استجوبت لجنة التحقيق بالأمس العديد من أفراد الأمن، معظمهم من الذين كانوا يراقبون الكاميرات الأمنية التابعة للدوائر التلفزيونية المُغلقة في يوم مقتل سليماني".

وقالت المصادر إنه لم يتم القبض على أي شخص حتى الآن، لكن التحقيق مستمر.