دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت قيادة القوات المسلحة الإيرانية، فجر السبت، بيانا اعترفت به بإسقاط الطائرة الأوكرانية "دون قصد" نتيجة لما وصفته بـ"خطأ بشري" وسط التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يلي نقدم لكم 5 نقاط نص عليه البيان:

1- عقب التهديدات التي وجهها رئيس الولايات المتحدة وقادة عسكريون أمريكيون لمهاجمة عدد كبير من الأهداف داخل إيران، وبضوء وقوع عملية مضادة وزيادة غير مسبوقة في الحركة الجوية بالمنطقة، كانت القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى.

2- بعد ساعات على العملية الصاروخية في العراق، زادت الطلعات الجوية العسكرية الأمريكية حول الحدود الإيرانية وتقارير عن رؤية أهداف جوية قادمة باتجاه المراكز الاستراتيجية في إيران، أبلغت العديد من مراكز الدفاع في جميع أنحاء البلاد رؤية نشاط متزايد على الرادار مما تسبب في زيادة الحساسية في مراكز الدفاع الجوي في البلاد.

3- في ظل هذه الظروف الحساسة والحاسمة، أقلعت الرحلة الأوكرانية 752 من مطار الإمام الخميني، اقتربت الطائرة من مركز عسكري حساس لقوات الحرس الثوري الإيراني على ارتفاع وعوامل تشبه الأهداف العدائية. في ظل هذه الظروف، تعرضت الطائرة بطريق الخطأ لخطأ بشري تسبب لسوء الحظ في استشهاد العديد من مواطنينا وقتل العديد من الرعايا الأجانب.

4- قيادة القوات المسلحة الإيرانية ومع إرسال التعازي والتعاطف مع أسر مواطنينا والمواطنين الأجانب يطلبون الصفح عن الخطأ البشري.. تكرار هذه الأخطاء هو غير ممكن. وسيتم تحديد جميع الأطراف المسؤولة على الفور وتحويلها إلى الفرع القضائي للقوات المسلحة حتى يتم التعامل معهم بطريقة قانونية.

5- جميع سلطات الحرس الثوري الإيراني ذات الصلة ستقدم قريبًا تفسيرات مفصلة لشعب إيران وبأسرع وقت ممكن من خلال وسائل الإعلام الوطنية الإيرانية.