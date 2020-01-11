جورج بوش يعلق على وفاة السلطان قابوس: كان قوة استقرار في الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأبن، إن السلطان قابوس بن سعيد كان "قوة استقرار" في منطقة الشرق الأوسط وذلك في تعليق على خبر وفاته، مساء الجمعة.

جاء ذلك في بيان وصل لـCNN نسخة منه: "لورا وأنا يحزننا وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، كان قوة استقرار في الشرق الأوسط وحليفا قويا للولايات المتحدة الأمريكية.."

وأضاف البيان: "جلالته كان له رؤية لعمان حديثة ومزدهرة ومسالمة، وحول هذه الرؤية إلى حقيقة، لورا وأنا محظوظان لزيارته في مسقط الخريف الماضي، وتمتعنا بضيافته الكبيرة، ورأينا كيف طورت قيادته التعليم والفنون عبر دولة عُمان الجميلة، نرسل تعازينا الحارة للشعب العماني.."

ويذكر أنه يتعين على مجلس الأسرة الحاكمة أن يقرر من يخلف السلطان قابوس بن سعيد خلال ثلاثة أيام من شغور المنصب، وفقا للدستور في السلطنة.