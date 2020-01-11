كييف: لا نستبعد زرع قنبلة في الطائرة الأوكرانية الُمحطمة بطهران

كييف، أوكرانيا (CNN)-- قال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بلاتيكو إن بلاده لا تستبعد أن يكون إسقاطها الطائرة الأوكرانية في طهران، قد يكون عملا إرهابيًا.

وأضاف بلاتيكو، في مقابلة مع CNN وCTV التابعة لـCNN، الجمعة: "مازلنا نتحقق من الأجزاء الداخلية للطائرة ونحاول كذلك فهم ما إذا كانت قنبلة زُرعت في الطائرة نفسها".

وبرر بلاتيكو قلقه بقوله إن أوكرانيا "غير راضية عن التأخير الذي كان في مطار طهران قبل أن تغادر طائرتنا. نحن نُحقق في سبب تأخرها، ولماذا تم تفريغ قطع الأمتعة".

وأضاف بلاتيكو: "بمجرد أن يكون لدينا شيء نتشاركه سنفعل ذلك، نفهم أن الناس يجب أن يعرفوا الحقيقة".

وخلال المقابلة، كشف وزير الخارجية الأوكراني أن آخر كلمات قالها قائد الطائرة كانت "كل شيء على ما يرام".

وقال وزير الخارجية الأوكراني إن المُحققين رأوا "الصناديق السوداء"، مُوضحًا: "حتى الآن لم نتمكن من الوصول إلى (هذه معلومات الصناديق السوداء)، لكن إيران تتعاون حتى الآن.. وبعد ذلك سنتمكن من استخراجها وتحليلها".

وأشار وزير الخارجية الأوكراني إلى أن الطائرة يجري إعادة بنائها في إيران، موضحًا أن "المُحققين الأوكرانيين كانوا يفتقدون لأشياء معينة من الطائرة. معظمها في حوزتنا الآن، في حظيرة خاصة تُمنح لفريقنا، حيث يتم إعادة بناء الطائرة ونحن نتحدث".

ولفت بلاتيكو أنه بناءً على إصرار بلاده، قامت الشرطة الإيرانية بإخلاء منطقة من السكان المحليين.

يأتي هذا فيما قالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إن طهران ستعلن سبب تحطم الطائرة، السبت المقبل.

وفي وقت سابق اليوم، نفى رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية علي عابد زاده أن تكون طائرة الركاب التي تحطمت في طهران، الأربعاء الماضي، قد سقطت بصاروخ، وذلك مع توالي التصريحات والتقارير التي ترجح إصابتها بصاروخ.

وسقطت طائرة الركاب الأوكرانية من طراز بوينغ 737، التي كانت تحمل على متنها 176 شخصا، عقب إقلاعها. ووقع الحادث بعد وقت قليل من إطلاق إيران صواريخ على قواعد عسكرية في العراق تضم قوات أمريكية.

وكانت مصادر استخباراتية أوروبية وأمريكية رجحت أن الطائرة الأوكرانية سقطت إثر ضربها بصاروخ. وقالت مصادر أمريكية مسؤولة، في تصريحات لـCNN، إن الولايات المتحدة تعتقد أن "إيران أسقطت طائرة الركاب الأوكرانية بالخطأ".

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لا يمكن استبعاد فرضية سقوط الطائرة بضربة صاروخية لكن الأمر غير مؤكد حتى الآن. وطالب زيلينسكي حكومات الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا بتقديم ما لديهم من معلومات عن حادث الطائرة إلى الحكومة الأوكرانية.