دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، على بيان قيادة القوات المسلحة الإيرانية واعترافها بإسقاط الطائرة الأوكرانية "دون قصد"، واصفا ذلك بـ"اليوم الحزين".

جاء ذلك في تغريدة لظريف على صفحته الرسمية بتويتر بعد دقائق على بيان الجيش، وقال فيها: "يوم حزين. الاستنتاجات الأولية للتحقيق الداخلي للقوات المسلحة.. خطأ بشري في وقت الأزمة الناجمة عن المغامرة الأمريكية قادت للكارثة.. نعرب عن أسفنا العميق وتعازينا لشعبنا ولعائلات الضحايا وكل الأمم المتأثرة"، مستشهدا بصورة "إيموجي" لقلب مكسور.

وكانت قناة برس تي في الإيرانية قد نقلت بيان قيادة القوات المسلحة الإيرانية، السبت، بأن الطائرة الأوكرانية أسقطت نتيجة "خطأ بشري"، بعد استهداف الطائرة "دون قصد".

ويذكر أن طائرة الركاب الأوكرانية من طراز بوينغ 737، التي كانت تحمل على متنها 176 شخصا، سقطت عقب إقلاعها. ووقع الحادث بعد وقت قليل من إطلاق إيران صواريخ على قواعد عسكرية في العراق تضم قوات أمريكية.