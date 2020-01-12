روحاني: سننتج ونخزن الأسلحة التي نحتاجها ولن نناقش ذلك مع أحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد إلى العاصمة الإيرانية، طهران، الأحد، وذلك في أول زيارة له منذ توليه منصبه أميرا للبلاد في العام 2013، وفقا لوكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية.

وكان في استقبال أمير قطر لدى وصوله مطار مهرآباد الدولي "الدكتور رضا اردكانيان وزير الطاقة الإيراني، وسعادة السيد محمد بن حمد الهاجري سفير الدولة لدى إيران، وسعادة السيد محمد علي سبحاني السفير الإيراني لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية الإيرانية والسادة أعضاء السفارة القطرية في طهران"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

وأضافت الوكالة في تقرير منفصل أن مراسم الاستقبال "بدأت بدخول موكب سمو الأمير برفقة الخيالة، وعند وصول سموه لساحة القصر عزف النشيدان الوطنيان القطري والإيراني، بعد ذلك قام سموه باستعراض حرس الشرف ليصافحه بعدها أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي الإيراني، وكبار المسؤولين، كما صافح أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي القطري فخامة الرئيس الإيراني".

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس الإيراني حسن روحاني خلال مراسم الاستقبال

وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ذكرت في تقريرها أنه وبعد "عزف النشيد الوطني للبلدين في مراسم الاستقبال الرسمية هذه، تفقد الرئيسان روحاني والشيخ تميم حرس الشرف.. وفور الانتهاء من مراسم الاستقبال جرت المحادثات، بحضور وفدي البلدين رفيعي المستوى".

أما وكالة أنباء مهر الإيرانية في تقرير أن "من المقرر أن يبحث أمير قطر في اجتماعه مع الرئيس حسن روحاني العديد من الملفات لاسيما التطورات الأخيرة في المنطقة والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية"، لافتة إلى أنها "أول زيارة لأمير قطر منذ توليه منصبه عام 2013".

ويذكر أن زيارة أمير قطر تأتي بعد أيام فقط على زيارة وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن إلى طهران في الرابع من يناير/ كانون الثاني الجاري، وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: