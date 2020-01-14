أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN) – دعا زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، مقتدى الصدر، إلى مظاهرة سلمية مليونية موحدة للمطالبة إنهاء وجود القوات الأمريكية في البلاد، وفقا لبيان صدر عن مكتبه الثلاثاء.

من جانبها، نشرت مجموعة "حركة النجباء" المسلحة العراقية والمدعومة من إيران بيانا أيدت فيه دعوة رجل الدين الشيعي، دون أن يحدد الطرفان موعدا أو مكانا لهذه المظاهرة.

وكان قد صادق البرلمان العراقي على قرار يقضي بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في محيط مطار بغداد الدولي بغارة أمريكية مطلع الشهر الجاري.

من جانبه، قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وليام وردة، إن بلاده لن توقع على اتفاق يتعلق بإبقاء القوات الأمريكية في العراق لمواصلة القتال ضد داعش، مؤكدًا في تصريحات لـCNN، أن الحكومة العراقية ستدعم تصويت البرلمان والذي جرى في 5 يناير كانون الثاني الجاري، والخاص بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

على الضفة الأخرى، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة تلفزيونية، أن واشنطن لن تنسحب عسكريا من العراق قبل أن يدفع العراقيون ثمن استثمار أمريكا في بلادهم.

يذكر أن العراق كان ساحة للضربات الأمريكية والإيرانية خلال الأسبوعين الماضيين، إذ قتلت أمريكا سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي في بغداد، لترد عليها إيران بقصف قواعد عراقية تضم قوات أمريكية غرب البلاد.