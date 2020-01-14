وزير العدل الأمريكي: هناك مبررات قانونية عديدة لضربة سليماني

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال وزير العدل الأمريكي ويليام بار، إن "مبررات قانونية مُتعددة" لدى إداراة الرئيس دونالد ترامب، في قرارها قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

تصريحات بار، في حضور نائب رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) ديفيد بوديش ومسؤولين آخرين، جاءت في مؤتمر صحفي، فيما أظهر ما قاله علانية للمرة الأولى دور وزارة العدل الأمريكية في التشاور مع البيت الأبيض بشأن المنطق القانوني للغارة الأمريكية التي قُتل فيها سليماني قرب مطار بغداد، في 2 يناير/كانون الثاني الجاري.

وردًا على سؤال من الزميل إيفان بيريز من CNN، قال بار، إنه كان هناك وقت وقصير لاتخاذ قرار تنفيذ الهجوم، مُضيفا: "كان هذا عملاً مشروعًا للدفاع عن النفس، لأنه أوقف الهجمات المستمرة" ضد الأمريكيين وأعاد عنصر الردع".

وجادل وزير العدل الأمريكي بأنه ليس هناك شرط لمعرفة وقت ومكان الهجوم التالي.

وفي 9 يناير/كانون الثاني، صوَت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، بالموافقة على قرار يهدف إلى تقييد قدرة الرئيس دونالد ترامب على شن عمل عسكري ضد إيران دون موافقة الكونغرس، وسط توترات حادة بين واشنطن وطهران.