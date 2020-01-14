أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- ردت حكومة إقليم كردستان العراق على خطاب زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، الأحد الماضي، الذي انتقد فيه رئيس الإقليم السابق مسعود برزاني، لعدم دعمه قرار البرلمان العراقي طرد القوات الأمريكية، بينما أشاد بتدخل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني لمساعدة الأكراد في هزيمة تنظيم داعش.

لقد هاجم نصر الله في كلمته التي ألقاها يوم الأحد الزعيم الكردي قائلاً: "عندما كان داعش قريبًا من أربيل، عندما سقط إقليم كردستان في أيدي تنظيم داعش تقريبًا واستدعيت جميع أصدقائك، لكنهم لم يساعدوك... لقد اتصلت بالإيرانيين، وجاءوا في اليوم التالي، جاء الحاج قاسم سليماني مع بعض الإخوة".

في بيان صدر يوم الاثنين، رد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، على نصرالله، قائلاً: "لم نستغرب أبدًا من صوتك المرتجف وأسلوبك الصبياني وأنت تهاجم إقليم كوردستان وزعيم أمة".

وأضاف جوتيار: "أنت المحروم لسنين طوال من أشعة الشمس والمختبئ مرعوبًا في السراديب والأنفاق تحت الأرض، تتهجم وتهين شعبًا مناضلاً. بدلاً من ذلك كان الأجدر بك أن تدافع عن هذا الشعب الذي يعاني الظلم والاستبداد منذ عقود".

وذكر جوتيار أن قوات البيشمركة الكردية دافعت وحدها عن أربيل وكردستان "ورُغم ذلك فقد قدّرنا وعبّرنا عن امتناننا لمساعدة الآخرين لنا".

وأشار جوتيار إلى أن البيشمركة دافعت عن المنطقة الكردية العراقية من الميليشيات، التي يدعمها سليماني خلال معركة كركوك في أكتوبر/تشرين الأول 2017، التي عُرفت من الحكومة في بغداد بـ"عمليات فرض الأمن في كركوك".

وقال المتحدث باسم حكومة كردستان مُخاطبًا زعيم حزب الله اللبناني: "أنت الذي لا تجرؤ أن تخرج رأسك من جحرك خوفاً من أعدائك، لماذا تحاول النيل من أمة لا رابط يربطك فيها؟... جبان ورعديد مثلك أصغر بكثير من التطاول على هذا الشعب وزعيمه".