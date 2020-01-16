نشر الخميس ، 16 يناير / كانون الثاني 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفذت طائرات حربية إسرائيلية ضربات جوية، مساء الأربعاء، في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، عبر تويتر، إن الضربات تأتي ردًا على 4 صواريخ أُطلقت من غزة في وقت سابق من يوم الأربعاء.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته قصفت أهدافا لحركة حماس "بما في ذلك موقع لتصنيع الأسلحة ومجمع عسكري".

يأتي هذا فيما تناقل فلسطينيون يعيشون في القطاع مشاهد مصورة لجانب من لحظات الذي الذي تعرضت له غزة، الليلة.