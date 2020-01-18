دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده مُستعدة للدخول في حوار مع المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج.

وحسب وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، جاءت تصريحات ظريف على هامش لقائه مع رجال أعمال هنود في مومباي، يوم الجمعة.

وأوضح ظريف أن إيران على استعداد للحوار مع السعودية وسائر دول الخليج، وتقديم مقترحات على صعيد الأمن في المنطقة، مُشيرًا إلى أن طهران قدمت مبادرات لإقرار الأمن والسلام في مضيق هرمز.

وفي رده على سؤال حول إمكانية وساطة الهند في الحد من التوتر بين إيران وأمريكا، قال ظريف: "نحن نرفض مطلقا التفاوض حول اتفاق جديد، لكن بإمكان الهند إن كان لديها الاستعداد أن تلعب دورًا في إعادة أمريكا إلى الاتفاق النووي والاتفاقات السابقة".

وأضاف ظريف: "رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يعتقد أننا بحاجة الآن إلى اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد تكون هناك حاجة في المستقبل إلى إبرام اتفاق (إليزابيث) وارن أو اتفاق (بيرني) ساندرز (المرشحان الديمقراطيان للرئاسة الأمريكية)، لكن الاتفاق النووي هو اتفاق بيننا وبين أمريكا والدول الخمس الأخرى المهمة بالعالم، وخروج بلد منه أمر غير مقبول".

وفي مايو/أيار 2018، أعلن الرئيس الأمريكي انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المٌوقع في مارس/أذار 2015. وأقر ترامب سلسلة متواصلة من العقوبات الاقتصادية على طهران، طالت شخصيات كبيرة وقطاع حيوية في إيران، مثل مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي والحرس الثوري وقطاع النفط.