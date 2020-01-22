دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 فلسطينين، بعد عبورهم السياج الأمني من قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، عبر تويتر، إن الفلسطينيين الثلاثة ألقوا عبوة ناسفة بعد وصول جنوده إلى مكان تواجدهم، بعد عبورهم السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة.

من جانبه، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي مقطع فيديو، قال إنه يوثق "إلقاء العبوات الناسفة ضد القوات في وقت سابق هذا المساء على الحدود مع قطاع غزة".