واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال المُتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) جوناثان هوفمان، إنه تم تشخيص إصابة 34 عسكريًا أمريكيًا بإصابات في الدماغ في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على القوات الأمريكية بالعراق، في وقت سابق من هذا الشهر.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لا يعتبر إصابات الدماغ المُحتملة خطيرة مثل الجروح القتالية الجسدية، حيث قلل من خطورة الإصابات التي لحقت بالقوات الأمريكية العراق.

وخلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، طُلب من ترامب توضيح التناقض بين تعليقاته السابقة التي تفيد بعدم إصابة أي فرد من القوات الأمريكية في الهجوم الصاروخي الإيراني، وآخر التقارير حول إصابات طالتهم.

وأجاب ترامب خلال مؤتمر صحفي: "لا، سمعت أن لديهم صداعًا، واثنين من الأشياء الأخرى، لكنني أقول، وأستطيع أن أبلغكم، إنها ليست خطيرة للغاية".

وفي 8 يناير/كانون الثاني، نفذت قوات الحرس الثوري الإيراني ضربات صاروخية على قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق، قائلة إنها تأتي انتقامًا لمقتل قائد قوات فيلق القدس قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، في 2 يناير/كانون الثاني.