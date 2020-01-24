غرد عن ثورة 25 يناير 19 مرة.. ماذا كتب البرادعي في ذكراها التاسعة؟

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- قال الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه كل مصري سيكون فخورًا بثورة 25 يناير "عندما يُكتب التاريخ بأمانة وموضوعية"، حسب تعبيره.

وكتب البرادعي عبر حسابه في تويتر، الجمعة: "عندما يُكتب التاريخ بأمانة وموضوعية سيكون كل مصرى ومصرية فخور بثورة يناير".

ومنذ تدشينه حسابه في تويتر 3 مارس/أذار 2010، غرد 19 مرة عن ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، منها 8 مرات منذ مطلع العام الحالي.

ويعد البرادعي واحدًا من أبرز من أعطوا زخمًا للثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، بعد 30 عامًا أمضاها في حكم البلاد.

وفي أغسطس/آب 2013، غادر البرادعي مصر، بعد فترة قصيرة من توليه منصب نائب الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، للشؤون الخارجية. وتوجه حينها إلى النمسا دون أن يعد إلى القاهرة منذ ذلك الوقت.