دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، إن شعوب بلدان المنطقة مُشمئزة من أمريكا، في معرض تعليقه على تظاهر عراقيين ضد الوجود الأمريكي في بلادهم، الجمعة.

وكتب خامنئي، عبر حسابه في تويتر: "شعوب بلدان هذه المنطقة مُشمئزّة من أمريكا؛ لقد ارتكبتم الجرائم في العراق؛ الشباب العراقيّون مشمئزّون منكم. لماذا لا يدرك الأمريكيّون هذا الأمر؟"

وأرفق خامنئي بتغريدته هاشتاغ "#ثورة_العشرين_الثانية_2020"، الذي ظهر للمرة الأولى في فضاء تويتر في مساء 15 يناير/كانون الثاني.

واستخدم مرشد الثورة الإيرانية مسمى "ثورة العشرين"، في إشارة إلى ثورة العراق في مايو/أيار 1920 ضد استمرار الاحتلال البريطاني، وعدم وفاء بريطانيا بوعودها للدول العربية بنيل الاستقلال مقابل مشاركتها إلى جانبها في الحرب العالمية الأولى ضد الخلافة العثمانية، آنذاك.

وجاءت التظاهرات ضد الوجود الأمريكي في العراق استجابة لدعوة فصائل شيعية، أبرز التيار الصدري الشيعي بقيادة زعيمه مقتدى الصدر، ووحدات الحشد الشعبي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وافق البرلمان العراقي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد.

وجاءت موافقة البرلمان العراقي، بعد تصاعد التوتر في البلاد، عقب ضربات جوية أمريكية نفذتها واشنطن في الآونة الأخيرة بالعراق، إحداها وقعت قرب مطار بغداد، وأسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي، في 2 يناير/كانون الثاني.