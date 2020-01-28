دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن التحالف في اليمن، الاثنين، تدشين جسر إخلاء جوي، لنقل المرضي والحالات العلاجية المُستعصية من اليمن إلى مصر والأردن.

وقال المُتحدث باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستبدأ، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، في جسر الإخلاء الجوي (طائرات الرحمة) من اليمن إلى مصر والأردن.

وأوضح المالكي أن ذلك يأتي تبعًا لما أعلن عنه التحالف من قبل عن مبادرة إنسانية في 14 مايو/أيار 2018، حسب قوله.

وأضاف المالكي أن المبادرة الإنسانية من قيادة القوات المشتركة للتحالف (الذي تقود السعودية والإمارات) تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية.

ويخوض التحالف في اليمن حربًا لدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المتواجدة مُؤقتا في الجنوب (عدن)، ضد جماعة الحوثيين، الذين يسيطرون على صنعاء منذ طردهم الحكومة واستحواذهم على العاصمة في مارس/أذار 2015، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الوضع الإنساني في البلاد.