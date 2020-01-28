دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أثار مقطع فيديو أظهر لحظة إنقاذ أب مصري لابنته تحت قضبان قطار اهتمامًا كبيرًا في مصر، وسط إشادة بتصرف الأب وشجاعته.

وجرى تناقل الفيديو على واسع النطاق عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما مع لحظات مُرعبة كان يمر في أثنائها القطار على مسافة قريبة جدًا من الاثنين، بينما كان الأب يحتضن ابنته بشدة لحمايتها.

واُلتقط الفيديو في محطة قطارات الإسماعيلية (شرق مصر)، فيما حدثت الواقعة لدى مرور أحد قطارات البضائع بها.

يأتي هذا في وقت أدلى أحد مسؤولي محطة الإسماعيلية بتصريحات تليفزيونية، انتقد خلالها سلوك الأب.

وفي مداخلة مع قناة "CBC" المصرية، قال ياسر عبدالحميد، وهو مشرف قطارات بمحطة الإسماعيلية، إن والد الفتاة وقتها لم يلتزم بالمرور من المسار المُحدد لعبور المشاة إلى الضفة الأخرى من المحطة، وقرر النزول إلى مكان القضبان لدى توقف قطار بضائع كان متجهًا إلى مدينة بورسعيد.

وأضاف المُشرف بمحطة الإسماعيلية أن "القطار تحرك عند عبور الرجل وابنته" على القضبان، مُشيرًا إلى أنه في البداية صعد الأب إلى الرصيف المقابل وترك ابنته بين القضبان، ثم بعدها قفز لاحتضانها عندما رأى القطار يتحرك".

وتهكم مُشرف القطارات بالمحطة: "إنتوا عاملين منه سوبر بابا، ده مش سوبر بابا ده أب مهمل".

وعبر الشبكات الاجتماعية كان التفاعل مع الواقعة على هذه الوتيرة:

سوبر بابا ❤️ By: Hamdy Ahmed Posted by Tarek Aldasoqy on Monday, January 27, 2020