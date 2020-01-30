أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) الجنرال ستيفن تاونسند، إن هناك معلومات استخباراتية مُفادها أن إيران "تبحث عن فرص للرد على أمريكا أينما كانت"، بما في ذلك إفريقيا، بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وأضاف تاونسند، خلال إدلائه بشهادته أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، الخميس: "لم نتخذ أي إجراءات مُحددة بعد"، لأنهم "ليس لديهم صورة جيدة بما يكفي لاتخاذ إجراءات، لكننا نراقب ذلك".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت CNN إن السلطات الأمريكية عززت تحصين دفاعاتها، بعد أن حذرت إيران من "الانتقام القاسي" في أعقاب غارة أمريكية قرب مطار بغداد، في 2 يناير/كانون الثاني، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس.

وعند سؤاله حول مدى احتمالية استهداف القوات الأمريكية في إفريقيا من قبل فيلق القدس الإيراني وحزب الله، قال تاونسند إن هناك تقارير استخباراتية تقول إنهما يبحثان عن فرص للرد على أمريكا أينما كانت، مؤكدًا: "نعتقد أن واحدة من تلك الأماكن هي بالتأكيد إفريقيا".

وأوضح تاونسند أن قوات الأمن الإفريقية تختلف كفاءتها، حسب المكان الذي نتحدث عنه في إفريقيا "لذلك البعض جيد بشكل استثنائي، والبعض الآخر ليس جيدًا. ونعمل مع الشركاء على أن يكونوا في مستوى، على الأقل، يمكنهم من التعامل مع التهديدات الأمنية الخاصة بهم".

وكان تاونسيند يدلي بشهادته بمجلس الشيوخ إلى جانب الأدميرال كريغ فولر، قائد القيادة الجنوبية للولايات المتحدة.